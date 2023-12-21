العد التنازلي لانسحاب الجيش الصهيوني

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر باسهاب منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

* القناة 13 العبرية:

الجيش يستعد لتسريح آلاف جنود الاحتياط قريبا

* القناة 11 العبرية:

الجيش يستعد لإنهاء العملية البرية في غضون أسابيع



المرحلة الثالثة تشمل تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة

* كتائب القسام تنشر مشاهد استهداف قوة راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معها شمال غرب مدينة بيت لاهيا.

كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف قوة راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معها شمال غرب مدينة بيت لاهيا pic.twitter.com/9ci2loyY0l — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 22, 2023

* مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار بشأن غزة:

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

مجلس الأمن الدولي يعتمد القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

مجلس الأمن تبنّى القرار 2722 بدعم 13 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

مجلس الأمن امتنع عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأمريكي.

المندوبة الأمريكية: القرار بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة.

المندوبة البريطانية: رؤية المساعدات مكدسة على الحدود وعدم وصولها لمن يحتاجها أمر يفطر القلب

المندوبة البريطانية: القرار سيبسط عمليات تفتيش المساعدات ويسرع إيصالها لمن يحتاجها

* تصريح صحفي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس):

في مظهر جديد من مظاهر الفاشية المعاصرة التي يمثلها الكيان الصهيوني المجرم، سجّلت مناطق عدة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع؛ عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال الفاشي، لعائلات بأكملها، كما حدث مع عائلة (عناية) في مدينة غزة، التي وُجِدَت جثث أفرادها في منزلهم بعد انسحاب الاحتلال، كما سُجِّلت حالات عدّة لإعدام رجال مدنيين أمام أعيُن عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم، والسيطرة عليها، وفق شهادات الأهالي والناجين من هذه المجازر الإرهابية.

أمام جرائم الإعدام البشعة لمدنيين في بيوتهم وحرب الإبادة المستمرة على شعبنا في قطاع غزة؛ على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أن ترفع الصوت عالياً في وجه هذا الصلَف والإجرام، والاستخفاف بالقانون الدولي والإنساني، وأن تعمل على محاسبة حكومة الاحتلال الفاشية وداعميها الدوليين وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، على ما اقترفوه من جرائم بحقّ المدنيين الأبرياء.

* مراسلون بلا حدود:

تقديم شكوى ثانية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين في غزة.

عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الصهيوني بلغ 66 صحفيا على الأقل حتى الآن.

*سرايا القدس: تمكنا مع القسام من إيقاع 4 جنود صهاينة بين قتيل وجريح

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" إنها تمكنت مع كتائب عزالدين القسام من إيقاع 4 جنود صهاينة "بين قتيل وجريح" في عملية مشتركة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

*حزب الله: استهدفنا قوة مشاة صهيونية بمحيط موقع المطلة

قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة صهيونية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية.

*سي إن إن: تعليمات الجيش الصهيوني لسكان غزة متناقضة

قالت شبكة "سي إن إن" إن تعليمات الجيش الصهيوني لسكان غزة "كانت في بعض الأحيان غير دقيقة ومربكة ومتناقضة".

وأوضحت "سي إن إن" أن الجيش الصهيوني قصف على الأقل 3 مواقع في القطاع كان قد أمر المدنيين بالتوجه إليها منذ انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أن مخاوف أثيرت بشأن عدم قدرة سكان غزة على الوصول إلى تعليمات الجيش بسبب انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات.

*مسؤولون صهاية سابقون يدعون إلى وقف حرب غزة: النصر على حماس غير ممكن

دعا مسؤولون كبار سابقون وكتاب صهاينة إلى وقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، نظراً لعدم إمكانية تحقيق الانتصار والقضاء على حركة حماس.

وحث رئيس الوزراء الأسبق الصهيوني إيهود أولمرت إلى وقف الحرب فوراً، لأنه لا يمكن تحقيق الأهداف التي وضعتها لها حكومة بنيامين النتن ياهو. وقال أولمرت في مقال بعنوان: "أوقفوا الحرب مقابل عودة المخطوفين أحياء"، نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، إنّ مزاعم نتنياهو وأركان حكومته بأنه يمكن القضاء على حركة حماس عبر عمليات عسكرية "غير واقعية".

وحاجج أولمرت بأنّ نتنياهو نفسه لا يصدق أنه بالإمكان تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء يتصرف "كممثل مسرح"، كل ما يعنيه الإفلات من تبعات المسؤولية عن الفشل في منع تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أنّ نتنياهو الذي تحرّكه اعتبارات سياسية داخلية "يعي أنه لا توجد قدرة واقعية لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس، لكنه منذ اللحظة الأولى لم يكن مشغولاً بالحرب على غزة، بل بحرب البقاء الشخصية الخاصة به".

ولفت أولمرت إلى أنّ نتنياهو، من خلال تشديده على هدف القضاء على حماس رغم عدم واقعيته، معني بتحميل شركائه في الحكومة وقادة الجيش والمؤسسة الاستخبارية المسؤولية عن انتهاء الحرب من دون تحقيق هذا الهدف، بزعم أنه ظل دائماً متمسكاً بتحقيقه.

وأردف رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق قائلاً: "يبدو اليوم بشكل واضح أنه على الرغم من أنّ الجيش يقاتل بجرأة وبتصميم وبالحذر المطلوب ويتكبد خسائر بشرية مؤلمة، فإنه لا يوجد أي احتمال لأن تتحقق التوقعات التي كرّسها نتنياهو، ولن يتم القضاء على حركة حماس".

وشدد أولمرت على أنّ الكيان أمام خيارين لا ثالث لهما: "إما أن توافق على وقف إطلاق نار وتعيد أسراها لدى حماس عبر صفقة تبادل، أو أن تواصل القتال بحيث تنتهي الحرب من دون أن تحقق هدف القضاء على حماس ومن دون استعادة الأسرى".

*مقررة أممية: الاحتلال يسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية لغزة بشكل دائم

مقررة الأمم المتحدة لحقوق النازحين بولا بيتانكور:

- الاحتلال الصهيوني يسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لغزة بشكل دائم.

- استمرار العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الصهيونية تعني فقط أن الهدف هو ترحيل أغلبية أهالي غزة.



*الجيش الصهيوني يعترف بإصابة 23 جنديا في غزة

أفادت قناة الجزيرة أن الجيش الاحتلال اعترف بإصابة 23 جنديا في معارك قطاع غزة الساعات الـ 24 الماضية.

وقال الجيش الاحتلال إنه، منذ بدء العملية البرية، أصيب 179 جنديا وضابطا بجروح بالغة الخطورة و302 بجروح متوسطة.

*المقاومة تواصل التصدي للاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، مقتل ضابط وجندي خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي وجنوبي قطاع

غزة.

وأفاد بيان للجيش، نقلته هيئة البث الصهيونية الرسمية، بأنه "سمح بنشر مقتل الملازم شاي أييلي (21 عاما) من الوحدة التكتيكية الإنقاذية الخاصة (669)، خلال معركة شمالي قطاع غزة".

وأضاف بأن "طل شوع (31 عاما)، احتياط، من كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوبي القطاع".

*20,057 شهيداً حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 390 شهيداً و734 إصابة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية التي توقفت فيها الاتصالات، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 20,057 شهيداً و53,320 إصابة.

*إصابة جندية صهيونية بحادث دهس قرب جنين

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار على فلسطيني في بلدة برطعة قرب جنين.

يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام الصهيونية، بإصابة جندية في حادث دهس عند المفترق ذاته.

*سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة ميداني لجيش الاحتلال

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها قصفوا مقر قيادة ميدانيا لقوات جيش الاحتلال في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية.

*الاحتلال مزال يعتقل عددا من طواقم الهلال الأحمر بجباليا

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة، إن الاحتلال الصهيوني أفرج عن بعض طواقمه في جباليا بعد الاعتداء عليهم، إلا أنه أوضح أنه مزال يعتقل 8 منهم.

وبحسب المصدر ذاته فإن جيش الاحتلال اقتاد النساء الموجودات في مركز إسعاف جباليا إلى وجهة مجهولة.

وفي ساعات سابقة من صباح اليوم أفاد الهلال الأحمر، بانقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، حيث يقدم موظفون ومتطوعون الخدمات الطبية بعد خروج جميع المستشفيات في شمال القطاع عن الخدمة.

*ميقاتي: الحل بجنوب لبنان مشروط بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إن الحل بجنوب لبنان يتم عبر تنفيذ القرارات الدولية شرط انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة.

ونهاية أكتوبر الماضي، قال ميقاتي إنه يعمل على تجنيب بلاده الدخول في حرب.

ويخشى كثيرون في لبنان من تداعيات أي تصعيد محتمل، في وقت أنهكت فيه الأزمة الاقتصادية -المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات- قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات الأساسية.

*وسائل إعلام صهيونية: سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة

أفادت وسائل إعلام صهيونية بأنه تم سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وذكرت القناة الـ13 العبرية أن جنود غولاني غادروا غزة "لإعادة تنظيم صفوفهم".

والأحد الماضي، كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

*منظمة الصحة العالمية: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بغزة

- غزة تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يوميا.

- 93 بالمائة من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة.

*كتائب القسام توقع قتلى وجرحى صهاينة شمال خان يونس

أعلنت كتائب القسام مساء اليوم أنها استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت أنها أوقعت الجنود الصهاينة قتلى وجرحى.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس.

وكان الجناح العسكري لحركة حماس أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة من العمليات بقطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 جنديا صهيونيا.

* كتائب القسام تبث مقطعا مصورا لثلاثة أسرى تقول إنهم قتلوا بسلاح الجيش الصهيوني.

#عاجل القسام فيديو جديد

- رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم

لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم

- למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

נתניהו מתעקש לחסל אותם pic.twitter.com/TiW1hAdNVp — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 21, 2023

* كلمة جديدة للنطاق باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة.

ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة.

مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة.

بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.

نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة.

استهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني.

ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز.

العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا.

العدو لم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه.

العدو لا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته.

هدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل.

استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى.

العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان.

نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان.

نشد على أيادي أبناء شعبنا في مواجهة هذه المحرقة الصهيونية النازية.

* بعد 8 أسابيع من تدمير قطاع غزة بحثا عن تحييد المقاومة، صدمت هذه الأخيرة اليوم العالم برشق صاروخي غير مسبوق منذ بداية العدوان، ما يؤكد أن المقاومة حافظت على كل قواها.

وتمكنت صواريخ القسام وسرايا القدس من بلوغ عدة مناطق من الأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب.

* لم يكفه قتلهم فقام الاحتلال بملاحقة الشهداء الفلسطينيين في قبورهم عبر جرف المقابر في عدة مناطق قي قطاع غزة، آخرها مقبرة الشيخ شعبان في منطقة الساحة.

معاناة إنسانية تخلفها حرب إسرائيل على القطاع.. قوات الاحتلال تجرف مقبرة الشيخ شعبان في منطقة الساحة شرق مدينة #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/K45ZRosPu6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 21, 2023

* قال المتطرف ايتمار بن غفير، أن مجلس الحرب فشل في تسيير المعركة في غزة، بعد صدور تسريبات عن تقليص العمليات العسكرية مقابل ابرام صفقة تبادل للأسرى.

وقال بن غفير أن المجلس فشل ويجب إعادة تسيير الأمور للحكومة الموسعة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مرة أخرى مدى الشرخ في معسكر الكيان الصهيوني.

* 125 ألف مستوطن لم يتمكنوا من العودة إلى مساكنهم في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

* قالت وزارة الصحة في غزة أن مئات الجرحى استشهدوا بسبب غياب الخدمة الصحية في شمال القطاع.