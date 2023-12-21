سحب بقايا لواء غولاني من قطاع غزة

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر باسهاب منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

*وسائل إعلام صهيونية: سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة

أفادت وسائل إعلام صهيونية بأنه تم سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وذكرت القناة الـ13 العبرية أن جنود غولاني غادروا غزة "لإعادة تنظيم صفوفهم".

والأحد الماضي، كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.

*منظمة الصحة العالمية: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بغزة

- غزة تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يوميا.

- 93 بالمائة من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة.

*كتائب القسام توقع قتلى وجرحى صهاينة شمال خان يونس

أعلنت كتائب القسام مساء اليوم أنها استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأكدت أنها أوقعت الجنود الصهاينة قتلى وجرحى.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس.

وكان الجناح العسكري لحركة حماس أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة من العمليات بقطاع غزة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 جنديا صهيونيا.

* كتائب القسام تبث مقطعا مصورا لثلاثة أسرى تقول إنهم قتلوا بسلاح الجيش الصهيوني.

#عاجل القسام فيديو جديد

- رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم

لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم

- למרות היזהרותנו לשמור על חייהם

נתניהו מתעקש לחסל אותם pic.twitter.com/TiW1hAdNVp — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 21, 2023

* كلمة جديدة للنطاق باسم كتائب القسام أبو عبيدة:

العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة.

ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة.

مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة.

بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.

نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة.

استهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني.

ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز.

العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا.

العدو لم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه.

العدو لا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته.

هدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل.

استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى.

العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان.

نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان.

نشد على أيادي أبناء شعبنا في مواجهة هذه المحرقة الصهيونية النازية.

* بعد 8 أسابيع من تدمير قطاع غزة بحثا عن تحييد المقاومة، صدمت هذه الأخيرة اليوم العالم برشق صاروخي غير مسبوق منذ بداية العدوان، ما يؤكد أن المقاومة حافظت على كل قواها.

وتمكنت صواريخ القسام وسرايا القدس من بلوغ عدة مناطق من الأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب.

* لم يكفه قتلهم فقام الاحتلال بملاحقة الشهداء الفلسطينيين في قبورهم عبر جرف المقابر في عدة مناطق قي قطاع غزة، آخرها مقبرة الشيخ شعبان في منطقة الساحة.

معاناة إنسانية تخلفها حرب إسرائيل على القطاع.. قوات الاحتلال تجرف مقبرة الشيخ شعبان في منطقة الساحة شرق مدينة #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/K45ZRosPu6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 21, 2023

* قال المتطرف ايتمار بن غفير، أن مجلس الحرب فشل في تسيير المعركة في غزة، بعد صدور تسريبات عن تقليص العمليات العسكرية مقابل ابرام صفقة تبادل للأسرى.

وقال بن غفير أن المجلس فشل ويجب إعادة تسيير الأمور للحكومة الموسعة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مرة أخرى مدى الشرخ في معسكر الكيان الصهيوني.

* 125 ألف مستوطن لم يتمكنوا من العودة إلى مساكنهم في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

* قالت وزارة الصحة في غزة أن مئات الجرحى استشهدوا بسبب غياب الخدمة الصحية في شمال القطاع.