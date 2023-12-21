مباشر: الاحتلال يلاحق الشهداء في قبورهم (فيديو)

تنويه

منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر باسهاب منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط.

مباشر:

* لم يكفه قتلهم فقام الاحتلال بملاحقة الشهداء الفلسطينيين في قبورهم عبر جرف المقابر في عدة مناطق قي قطاع غزة، آخرها مقبرة الشيخ شعبان في منطقة الساحة.

معاناة إنسانية تخلفها حرب إسرائيل على القطاع.. قوات الاحتلال تجرف مقبرة الشيخ شعبان في منطقة الساحة شرق مدينة #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/K45ZRosPu6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 21, 2023

* قال المتطرف ايتمار بن غفير، أن مجلس الحرب فشل في تسيير المعركة في غزة، بعد صدور تسريبات عن تقليص العمليات العسكرية مقابل ابرام صفقة تبادل للأسرى.

وقال بن غفير أن المجلس فشل ويجب إعادة تسيير الأمور للحكومة الموسعة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مرة أخرى مدى الشرخ في معسكر الكيان الصهيوني.

* 125 ألف مستوطن لم يتمكنوا من العودة إلى مساكنهم في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

* قالت وزارة الصحة في غزة أن مئات الجرحى استشهدوا بسبب غياب الخدمة الصحية في شمال القطاع.