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العالم

مباشر: المقاومة تصدم الصهاينة (فيديو)

21 ديسمبر 2023 ()
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منذ أكثر من سنتين تتعرض صفحة "الخبر" في فايسبوك لعقوبات قاسية وتهديد بالغلق النهائي بسبب منشورات سابقة عن فلسطين لذا لم ننشر باسهاب منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" واكتفينا بمتابعة المستجدات عبر الموقع وفقط. 

 

مباشر:

 

* بعد 8 أسابيع من تدمير قطاع غزة بحثا عن تحييد المقاومة، صدمت هذه الأخيرة اليوم العالم برشق صاروخي غير مسبوق منذ بداية العدوان، ما يؤكد أن المقاومة حافظت على كل قواها.

وتمكنت صواريخ القسام وسرايا القدس من بلوغ عدة مناطق من الأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب.

 

 

* لم يكفه قتلهم فقام الاحتلال بملاحقة الشهداء الفلسطينيين في قبورهم عبر جرف المقابر في عدة مناطق قي قطاع غزة، آخرها مقبرة الشيخ شعبان في منطقة الساحة.

 

 

* قال المتطرف ايتمار بن غفير، أن مجلس الحرب فشل في تسيير المعركة في غزة، بعد صدور تسريبات عن تقليص العمليات العسكرية مقابل ابرام صفقة تبادل للأسرى.

وقال بن غفير أن المجلس فشل ويجب إعادة تسيير الأمور للحكومة الموسعة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مرة أخرى مدى الشرخ في معسكر الكيان الصهيوني.

 

* 125 ألف مستوطن لم يتمكنوا من العودة إلى مساكنهم في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

 

* قالت وزارة الصحة في غزة أن مئات الجرحى استشهدوا بسبب غياب الخدمة الصحية في شمال القطاع.

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