هل هي نهاية رابطة أبطال أوروبا؟

أعطت المحكمة الأوروبية الضوء الأخضر لتنظيم الرابطة الممتازة، ما يعني أنه لا يمكن الآن معاقبة أندية تشارك فيها.

وكانت مبادرة كل من ريال مدريد وبرشلونة وجوفنتوس، أحدثت ضجة كبيرة منذ سنوات وهدد الاتحاد الأوروبي بمعاقبتهم بعد إطلاق هذه المنافسة الجديدة التي تهدد عرين رابطة أبطال أوروبا.

لكن مع قرار المحكمة الأوروبية لا يمكن الآن تسليط أي عقوبة على الأندية التي تشارك فيها.

الرابطة الممتازة كما خطط لها أصحاب المبادرة تتضمن عدة أقسام يشارك فيها بين 60 و80 ناد من أوروبا، يلعب كل نادي 14 مباراة في الموسم وتبث المواجهات مجانا.