توقيف جواسيس يعجّل برحيل رئيس المخابرات الفرنسية

قرر الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تعيين نيكولا ليرنر مسؤولا جديدا على رأس مديرية الأمن الخارجي خلفا لبرنار ايميي.

برنار ايميي شغل هذا المنصب منذ سنة 2017 ، ودار حديث عن إنهاء مهامه منذ فترة بعد فشله في تسيير ملف الساحل.

غير أن ما حدث مؤخرا عجل برحيله واستبداله بمدير الأمن الداخلي نيكولار ليرنر، حيث أعلنت بوركينافاسو توقيف 4 جواسيس تابعين لمديرية الأمن الخارجي الفرنسي.

للإشارة فان برنار ايميي شغل أيضا منصب سفير فرنسا في الجزائر قبل أن يعين على رأس المديرية العامة للأمن الخارجي.