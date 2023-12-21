آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

4 حالات تسمم بالغاز في العاصمة

21 ديسمبر 2023 ()
+ -

تدخلت الحماية المدنية صباح اليوم على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي بوراوي بلدية و دائرة الحراش،

حيث خلف الحادث تسمم شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 21 سنة ، تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى زميرلي

كما تدخلت ذات المصالح على الساعة الثامنة صباحا واثنين وخمسين دقيقة من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي عبد العزيز رضوان بلدية و دائرة درارية خلف تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 05 و 35 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة درارية.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    نائب رئيس مولودية البيض يفجّر غضبه بعد الفاجعة

    11682 قراءة
  • 3

    دولة عربية تشارك في التحالف الأمريكي لمنع عرقلة سير سفن الاحتلال

    8887 قراءة
  • 4

    قائمة موسعة لـ "الخضر" لكان 2023.. مفاجآت غير متوقعة

    8794 قراءة
  • 5

    بيان هام من "شيري "

    6938 قراءة