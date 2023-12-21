4 حالات تسمم بالغاز في العاصمة

تدخلت الحماية المدنية صباح اليوم على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي بوراوي بلدية و دائرة الحراش،

حيث خلف الحادث تسمم شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 21 سنة ، تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى زميرلي

كما تدخلت ذات المصالح على الساعة الثامنة صباحا واثنين وخمسين دقيقة من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي عبد العزيز رضوان بلدية و دائرة درارية خلف تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 05 و 35 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى عيادة درارية.