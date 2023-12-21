وزارة الفلاحة توضح بخصوص مرض الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد مرض الحمى القلاعية وذلك بعد التأكد من ظهور حالات من هذا المرض ببعص ولايات الوطن.

وأكدت الوزارة عبر بيان لها، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع وقت ممكن ولاسيما تجنيد كافة المصالح البيطرية عبر التراب الوطني.

وأشار البيان، أنه بعد اكتشاف حالات مشبوهة ببعض الحيوانات، قامت السلطات المحلية بالتنسيق مع المصالح البيطرية بغلق أسواق الماشية بعدة ولايات، وذلك تفاديا لانتشار المرض. وأوضحت الوزارة، أن مرض الحمى القلاعية، مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان.