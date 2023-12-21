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مجتمع

فشل رئيس المجلس الشعبي الولائي في عقد دورة الميزانية الأولية

21 ديسمبر 2023 ()
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لم تعقد دورة المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة التي كانت مقررة نهار اليوم الخميس بديوان والي الولاية لمناقشة الميزانية الأولية لسنة 2024 ، حيث حضر 35 عضوا من مجموع 43 عضوا غاب 3أعضاء و5 وكالات حيث لم يصادق الأعضاء على جدول الأعمال وأعضاء مكتب الدورة المقترح من قبل رئيس المجلس الذي عرض تشكيلة المكتب أربع مرات

غير أن الأغلبية من الأعضاء لم تصادق على اقتراحات الرئيس السبب الذي جعل الجلسة ترفع وهذا السيناريو قد حدث في الدورة الماضية الأمر الذي قد يوصل المجلس إلى الانسداد وهو الكلام المتردد على أفواه المتتبعين لما يعيشه المجلس من صراع سياسي.

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