سطيف: توقيف امرأة سلبت ضحاياها 600 مليون سنتيم

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن دائرة بوقاعة شمال ولاية سطيف من توقيف امرأة (ح، ف) تبلغ من العمر 42 سنة رفقة شريكها البالغ من العمر 54 سنة يحترفان جرائم النصب، راح ضحيتها 03 أشخاص من بلدية بوقاعة، حيث استطاعت خلال عمليات النصب التي ارتكبتها من سلب ضحاياهما مبلغ مالي فاق 600 مليون سنتيم.

التحقيق في القضية جاء عقب تقدم ثلاثة أشخاص أمام الأمن الحضري الأول التابع لأمن دائرة بوقاعة لتقديم شكوى ضد امرأة في العقد الرابع من العمر قامت بالنصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية معتبرة. بالاعتماد على الأوصاف المتعلقة بالمشتبه فيها تم تكليف فوج تحرٍّ ميداني بالزي المدني أسندت له مهمة تحديد هوية المشتبه فيها حيث أسفرت العملية عن توقيفها مع تحديد هوية شريكها في الجرم وتوقيفه هو الآخر.

خلال أطور التحقيق تبين أن المشتبه فيها توهم ضحاياها بامتلاكها نفوذا ومعارف وعدة وسائط تمكنها من الحصول على سكنات بعدة صيغ، وأنها مسؤولة على عدة مشاريع استثمارية، وبذلك تحصل على مبالغ مالية من طرف الضحايا مقابل الوعد المقدم لهم بمساعدة شريكها البالغ من العمر 54 سنة المنحدر من ولاية بومرداس، حيث استطاعت جمع مبلغ 600 مليون سنتيم في ظرف وجيز.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة بوقاعة بناء على إذن صادر عن السيد وكيل الجمهورية بذات المحكمة، حيث تم تعميم نشر صورة المشتبه فيها للبحث عن ضحايا محتملين آخرين.