"المركب الأولمبي" يوضح بخصوص تذاكر الداربي

أكدت المديرية العامة لديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف"، أن كل التذاكر التي طرحت للبيع عبر منصة "تذكرتي" والخاصة بمباراة الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر برسم الجولة الحادية عشر من بطولة الرابطة المحترفة الأولي لكرة القدم موبيليس، نفذت في ظرف 19 ساعة من طرحها.

وكان من المقرر إقامة المقابلة، هذا الإثنين، غير أن الجولة الـ11 تم تأجيلها إلي موعد لاحق بسبب الحادث المروري المأساوي الذي وقع لفريق مولودية البيض وتسجيل ضحايا.

وأوضح ذات المصدر أن التذاكر المقتناة من طرف الجمهور الرياضي تبقى سارية المفعول بعد تحديد الموعد الجديد للداربي.