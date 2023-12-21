تطورات خطيرة بمستشفى سبدو

شهد اليوم مستشفى سبدو، الولاية المنتدبة، تطورات خطيرة تمثلت في دخول ستة موظفين الرعاية المركزة بعد تدهور حالتهم الصحية جراء دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب تدهور الأوضاع داخل المؤسسة وعدم تدخل السلطات الوصية في الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في رحيل المدير.

وقد عرفت المؤسسة في المساء، تطورات كبيرة بعد أن التحق مواطنون من المجتمع المدني بالمحتجين حيث حضر رئيس الدائرة ورئيس أمن الدائرة والدرك الوطني ورئيس بلدية سبدو حيث استمعوا لمطالب المحتجين التي صبت في مجملها في تدهور المؤسسة في عهد المدير المغضوب عليه رفقة حاشيته.

وقد وعدهم رئيس الدائرة بنقل إنشغالتهم إلى المسؤول الأول عن الولاية، في الوقت الذي كانت تقوم فيه سيارة الإسعاف المضربين عن الطعام إلى مصلحة الاستعجالات بعد تدهور حالتهم الصحية حيث عرفت المصلحة توافدا كبيرا للمواطنين.