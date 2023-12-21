تأبينية فقيدي مولودية بالبيض

في جو جنائزي مهيب وعيون دامعة أقيمت عصر هذا اليوم بمسجد عبد الله بن الزبير بالبيض صلاة الجنازة على المرحومين مفتاح خالد مساعد مدرب مولودية البيض وحارس المرمى زكريا بوزياني.

وقد حضرت السلطات الولائية ولاعبي الفريق وطاقمه الإداري وجمع غفير من المواطنين والأنصار مراسيم هذه التأبينية قبل نقل الجثتين إلى مكان إقامتهما بالمشرية وبشار أين سيتم دفنهما.

وقد تم تحضير مراسيم دفن المرحوم خالد مفتاح مساعد مدرب المولودية عقب صلاة المغرب بمقبرة سيدي المربوح بالمشرية أين ستحضر السلطات الولائية والمحلية وأهل الفقيد ورفقائه لتوديعه.

يبقى فقط أن نشير إلى أن الفقيد يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية جعلته يحظى باحترام الجميع بدليل التوافد الكبير على منزله العائلي لأداء واجب العزاء.