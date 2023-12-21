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مجتمع

إرهاب الطرقات يواصل حصد الأرواح

21 ديسمبر 2023 ()
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أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، عن تسجيل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 03 الربط بين ولايتي المغير وتوقرت بالضبط بلدية المقارين.

ووفق ذات المصدر أسفر الحادث عن وفاة 04 أشخاص وإصابة 08 أشخاص بجروح.

من جهة أخرى، خلف حادث اصطدام حافلة صغيرة مع شاحنة عبر الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة الريش بإقليم دائرة البويرة في وفاة شخصين وإصابة 10 أشخاص أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى البويرة.

وحسب الملازم الأول، عبدات يوسف، المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، تدخلت الإسعافات زوال اليوم في حادث مرور عبر الطريق الوطني رقم 5.

وأضاف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة وحافلة صغيرة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 منعرجات الريش بلدية بويرة.

كما كشفت قونان كاميلية المكلفة بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالبويرة عن تسجيل حالتي وفاة 2 وإصابة 10 أشخاص إثر عن حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 5، وأنه تم فتح تحقيق بتحديد الأسباب.

وكان انقلاب حافلة نادي مولودية البيض، أمس الأربعاء، بولاية تيارت قد أدى إلى وفاة حارس ومدرب مساعد.

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