طالب يرتكب مجزرة في هذه الدولة الأوروبية

أعلنت الشرطة التشيكية أن أكثر من 15 شخصا قتلوا الخميس في حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز في براغ.

وصرّح قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحافيين إن "أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل".

وأفادت وسائل إعلام تشيكية بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة عبر منصة "إكس"، بأنّه "تمّ القضاء على المسلّح ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث".

وحسب "بي بي سي" فإن المسلح كان طالبا في كلية الآداب بجامعة تشارلز في براغ.

كما أفادت خدمة الطوارئ في براغ عبر منصة "إكس"، بأنّه تمّ نشر "عدد كبير من وحدات الإسعاف" في الكلية، مضيفة أنّ الإصابات تراوحت بين خفيفة وخطيرة جدا.

وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

والهجمات بالأسلحة النارية نادرة نسبيا في جمهورية التشيك.

وفي ديسمبر 2019 قالت الشرطة إن مسلحا يبلغ 42 عاما، قتل ستة أشخاص في غرفة الانتظار بمستشفى في مدينة أوسترافا بشرق التشيك قبل أن يفر ويطلق النار على نفسه.

وفي عام 2015، قتل رجل بالرصاص ثمانية أشخاص ثم انتحر في مطعم في أوهيرسكي برود.