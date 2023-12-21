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رئيس الجمهورية يستدعي البرلمان بغرفتيه

21 ديسمبر 2023 ()
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حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا تضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفيته.

وجاء في المرسوم الرئاسي، يحمل رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023 والمتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه أنه “وبناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يوم 25 ديسمبر سنة 2023”.

ويتضمن جدول أعمال البرلمان في دورته غير العادية -وفقا لذات النص- افتتاح الدورة، متبوعا بخطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتختتم الدورة بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.

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