Rafik Wahid : Attal…, le procès de la honte

Ce qui s’est passé à Nice est beaucoup plus une victoire pour Attal qu’autre chose, le fait que le parquet ait requis une peine de dix mois de prison avec sursis contre Youcef Attal est un scandale pour la justice française.

Le fait qu’on, lui demande de publier le verdict prononcé contre lui sur sa page officielle sur les réseaux sociaux pendant deux mois est en soi une humiliation pour la justice française plus qu’il n’est une condamnation du joueur algérien….pourquoi ?



Parce que la justice française et sa presse ne respectent pas sur la liberté d’expression et ne défendent pas les valeurs, particulièrement, dans cette affaire de Youcef Attal.

Si la justice française voulait vraiment instaurer les valeurs et principes en s’attaquant à Youcef Attal, en faisant de lui le sujet d’actualité, juste parce qu’il a partagé une vidéo, dont il n’est même pas l’auteur, il aurait été plus logique de juger à Enrico Macias, le célèbre chanteur français qui a commis une absurdité en appelant à dégommer l’extrême gauche en France, dans un plateau d’une télévision française.

A la question s’il voulait dire la dégommer politiquement, Enrico Macias rétorqua en affirmant : « non, physiquement ».

Cela veut dire, poursuit Rafik Wahid, qu’il appelle à la liquidation physique de l’extrême gauche en France.

« La France qui prétend défendre les valeurs et principes, en se cachant derrière la démocratie, veut faire de Youcef Attal un exemple pour tout un chacun qui sympathise avec les causes justes », poursuit Rafik Wahid.

« Je considère que la presse et la justice française seront jugées par l’Histoire…, Si la justice française avait estimé que Youcef Attal avait commis une faute grave, il aurait été plus logique de le condamner à la prison ferme et non pas à la prison avec sursis », estime le journaliste sportif.

De ce fait le procès de Youcef Attal est une mascarade et une attaque contre l’humanité. Il s’agit d’une attaque dirigée contre tout ce qui est musulman, arabe et juste», poursuit Rafik Wahid.

« Cela nous emmène à être fier de qu’a fait Youcef Attal. Nous sommes aujourd’hui plus que jamais persuadés que l’Histoire retiendra que Youcef Attal est un vrai héro, pendant qu’elle retiendra que la justice et la presse françaises sont les héros d’un procès de la honte.