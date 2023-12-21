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الأمن الوطني يعلن عن فتح مسابقة توظيف جديدة

21 ديسمبر 2023 ()
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أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة بعنوان سنة 2023، عن طريق الانتقاء وبناءً على دراسة الملف، لتوظيف أعوان متعاقدين.

ووفق بيان للشركة الوطنية عبر حسابها الرسمي فيسبوك، فإن الامر يتعلق بتوظيف عمال مهنيين من المستوى الأول، بموجب عقود محددة المدة بالتوقيتين الكامل والجزئي، لفائدة المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بولايات الجزائر، البليدة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وتمنراست.
ويمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة والاطلاع على شروط التوظيف، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية فايسبوك، إنستغرام و إيكس (تويتر سابقا).

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