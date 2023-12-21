رئيس الفيفا يعزي مولودية البيض

تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني انفانتينو بتعازيه لعائلة فريق مولودية البيض بعد حادث المرور الذي تعرض له الفريق امس وهو في طريقه إلى مدينة تيزي وزو، وهو الحادث الذي خلف وفاة كل من الحارس زكريا بوزياني و خالد مفتاح مساعد المدرب.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام: بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي برمته أود أن أقدم خالص العزاء لعائلات وأقارب الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حادث مروع، ومن بينهم لاعبون وأعضاء في الجهاز الفني لفريق مولودية البيض الجزائري.

وأضاف رئيس فيفا: أفكارنا وصلواتنا ودعواتنا من أجل الضحايا وجميع المصابين، ولجميع أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم والجزائر ككل.