جثمان الحارس بوزياني يوارى الثرى ببشار

ووري الثرى اليوم الجمعة بمقبر مدينة بشار وسط جمع غفير من المواطنين جثمان حارس مرمى فريق مولودية البيض بوزياني زكرياء الذي توفي إثر حادث انقلاب حافلة الفريق, حسبما لوحظ.

وحضر مراسم التشييع التي جرت بمقبرة بعاصمة الولاية إلى جانب أقاربه مواطنين والسلطات المحلية وممثل عن وزارة الشباب والرياضة وكذا مسيري فريق مولودية البيض المنتمي إلى الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم .

وتوفي الفقيد، البالغ من العمر 27 عاما، والذي تم نقل جثمانه بالطائرة مساء الخميس، إثر انقلاب حافلة فريقه مساء أول أمس الأربعاء، على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي سوقر وعين دزاريت بولاية تيارت، والتي كانت متجهة بعناصر الفريق إلى تيزي وزو تحسبا لمباراة مع شبيبة القبائل في إطار منافسات اليوم 11 من البطولة.

كما أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة مساعد مدرب الفريق خالد مفتاح، وإصابة 19 آخرين من أعضاء الفريق.

وعقب هذا الحادث الذي هز الأسرة الرياضة الوطنية, أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء الأربعاء، تعليق جميع الأنشطة الكروية إلى إشعار آخر.