تفكيك عصابة بحوزتها سلاح ناري بوهران

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري 08 بوسط مدينة وهران من تفكيك جمعية أشرار متورطة في قضية الحيازة على سلاح ناري من الصنف الرابع غير مرخص به، لغرض تنفيذ مخططات إجرامية كالسرقة والاعتداءات. وهي أول مرة يتم العثور فيها على سلاح ناري بحوزة عصابات في تطور خطير للجريمة يتطلب تعميق التحريات لاكتشاف مصدر السلاح وإمكانية وجود تجارة تنشط في هذا المجال وهو ما سيتضح من خلال التحليل البلاستي إذا كان السلاح مسجل عند المصالح الأمنية.

جاءت عملية التوقيف بناء على المعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر المصلحة والتي مفادها وجود مشتبه به خطير ذو سوابق عدلية محل بحث من طرف العدالة في عدة قضايا يحوز على سلاح ناري، بعد تكثيف عملية البحث والتحري والاستعلام الميداني عن المشتبه به، تم توقيفه رفقة شريكيه، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران واستصدار إذن بتفتيش مسكنه كانت النتيجة إيجابية أين تم العثور على سلاح ناري من نوع مسدس مزود بمخزن به 03 خراطيش، وسلاح أبيض محظور من الحجم الكبير من نوع سيف، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.