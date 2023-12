La FAF annonce la date de la reprise du championnat

Les différentes compétitions de football sont prévues reprendre le 28 décembre 2023.

La Fédération algérienne de football FAF avait suspendu l’ensemble des championnats à tous les niveaux et catégories suite au tragique accident de la circulation dont a été victime le staff du MC El Bayadh, qui a fait deux morts dont le gardien de but Zakaria Bouziani et l’assistant du coach Khaled Meftah.

Les programmes des prochaines journées de la Première Ligue Professionnelle seront annoncés prochainement ainsi que les dates des prochains matchs, notamment, le derby qui opposera les deux clubs algérois le MC Alger et l’USM Alger.