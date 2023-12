Le corps du gardien Bouziani Zakaria inhumé à Bechar

Le gardien de but du MC El-Bayadh Bouziani Zakaria, décédé lors d’un accident de la route, a été inhumé vendredi au cimetière de la ville de Bechar en présence d’une foule nombreuse, a-t-on constaté.

Outre ses proches, des citoyens, les autorités locales et un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que des dirigeants du MC EL Bayadh, club sociétaire de la ligue1 Mobilis de football, étaient présents lors de l’inhumation du défunt au cimetière du chef-lieu de wilaya.

Bouziani Zkaria, âgé de 27 ans, dont la dépouille a été acheminée par avion jeudi dans la soirée, est décédé suite au renversement mercredi soir du bus de son équipe, sur la route reliant les communes de Sougueur et Aïn Dzarit dans la wilaya de Tiaret, qui emmenait l’équipe en direction de Tizi-Ouzou en prévision d'une rencontre contre la JS Kabylie, comptant pour la 11ème journée du championnat.

Ce douloureux accident a aussi entraîné la mort sur place de l’entraîneur adjoint de l’équipe Khaled Meftah, faisant aussi 19 autres blessés parmi l’équipe.

Suite à cet accident qui a endeuillé la famille sportive nationale, la Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la suspension de toutes les activités footballistiques jusqu’à nouvel ordre.