La résistance palestinienne détruit le mythe de l'armée sioniste

L’annonce par les médias hébreux du retrait du reste de la brigade Golani de Gaza a été un choc majeur pour l’opinion publique sioniste, si les soldats Golani et même l’unité Douvdevan ne peuvent pas venir à bout du Hamas.

Pendant des décennies, l’armée d’occupation a vanté ses unités spéciales, bien qu’elle n’ait pas mené de vraies guerres, la terreur qu’ils ont voulu inspirer à leurs ennemis n’étant finalement que propagande relayée par les médias sionistes et occidentaux.

Elle a bâti des mythes sur leur invincibilité et que les critères pour joindre leurs rangs sont les plus difficiles au monde. L’unité Douvdevan fondée en 1987 par l’ancien premier ministre de l’occupation Ehud Barak, et qui n’avait perdu que 18 éléments en près de 40 ans en déjà perdu 10 depuis le début de l’opération déluge d’Al-Aqsa.

L’unité Douvdevan n’est pas la seule à avoir été mis déroute par les moudjahidines de la résistance. La brigade Golani, l’autre pilier de la pseudo "élite", a perdu plus d’un quart de ses combattants à Gaza.

Comment la rue sioniste peut-elle être convaincue que l’objectif d’éliminer le Hamas peut être atteint. Si « l’élite » s’y est cassée les dents ce ne sont les réservistes qui vont y arriver.

L’entreprise de Netanyahu a été désastreuse sur tous les plans, il n’a pas réussi à ramener les otages, n’a pas détruit le Hamas et a terni l’image des sionistes de manière durable.