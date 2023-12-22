مونديال الأندية: بطل إفريقيا يحرز الميدالية البرونزية

أحرز النادي الأهلي المصري، الجمعة، المركز الثالث في مونديال الأندية 2023 التي أقيمت في جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 4-2.

وحقق الأهلي المصري بهذا الفوز إنجازا جديدا في البطولة، بعد التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، والتي سبق أن توج بها في 3 نسخ سابقة 2006 و2020 و2021، كأكثر الفرق المتوجة بها، يليه مونتيري المكسيكي الذي توج به في مرتين في نسختي 2012، و2019.

وباتت هذه المباراة هي آخر مباراة يتم تحديد فيها هوية صاحب المركز الثالث، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، إلغاء مباراة المركز الثالث في البطولة بداية من نسخة 2025.