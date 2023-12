L'entraineur-adjoint du MCEB Khaled Meftah inhumé à Mecheria

La dépouille de l'entraineur-adjoint de l'équipe MC El Bayadh, Khaled Meftah, décédé mercredi avec le gardien de but Zakaria Bouziani, dans un accident mortel dans la wilaya de Tiaret, a été inhumée, jeudi après El-Asr au cimetière de "Sidi Merbouh" dans la ville de Mecheria (w.Nâama).

L'enterrement s'est déroulé en présence du wali de Nâama, Lounes Bouzegza, du wali d’El Bayadh, Nouredine Belarbi, des autorités locales civiles et militaires, de figures sportives locales, ainsi que d'une foule de citoyens.

Avant l'acheminement de la dépouille de l'entraineur-adjoint, Khaled Meftah, vers la ville de Mecheria, une oraison funèbre a eu lieu à la mosquée "Abudullah Benzubair" dans la ville d'El Bayadh, en hommage à ce dernier et au gardien de but de l'équipe MC El Bayadh, Zakaria Bouziani, dont la dépouille a été acheminée et inhumée dans sa ville natale dans la wilaya de Béchar.

Pour rappel, la délégation de l'équipe MC El Bayadh a été victime, mercredi le 20 décembre 2023, d'un accident de la circulation survenu dans la wilaya de Tiaret, lors de son déplacement pour affronter la JS Kabylie pour le compte de la 11e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis.

L'accident a causé la mort du gardien de but, Bouziani Zakaria et de l'entraineur-adjoint Khaled Meftah, tandis que 12 personnes ont été blessées.