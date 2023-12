Le Conseil de l'ONU "exige" une aide humanitaire pour Gaza

Le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé vendredi l'acheminement "à grande échelle" de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu immédiat, dont ne voulaient pas les Américains.

La résolution adoptée sans les voix des États-Unis et de la Russie "exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle" à Gaza et demande de "créer les conditions d'une cessation durable des hostilités".

Un demi-million de personnes, soit près d'un quart de la population de ce territoire géré par le Hamas, est confronté à la famine, selon un rapport du système de surveillance de la faim de l'ONU.

Les frappes sionistes sur Gaza ont fait 20 057 morts et 53 320 blessés depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza.