مستغانم: وضع حد لشبكة وطنية تهرب المهاجرين

مواصلة لمجهودات مصالح أمن ولاية مستغانم في مكافحة الهجرة غير شرعية عبر البحر، عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تتمكن من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، تتكون من06 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 24 و36 سنة، ينحدرون من ولايات مستغانم، وهران، تيبازة، متورطين في قضية تهريب المهاجرين عن طريق القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية مع تعريض سلامة المهاجرين المهربين للخطر في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

القضية جاءت بعد قيام عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة بخصوص قضية تهريب المهاجرين مع تعريض سلامتهم للخطر في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود التي راح ضحيتها 05 أشخاص وسلبوا منهم مبلغا ماليا مقدرا بـ200مليون. وقد أفضت التحريات، والتحقيقات في القضية إلى تحديد هوية 06 مشتبه فيهم ينحدرون من ولايات مستغانم، وهران وتيبازة وتوقيف المدبرين الرئيسيين لعملية الإبحار السري، فيما تبقى الأبحاث مستمرة إلى غاية توقيف جميع شركائهم.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.