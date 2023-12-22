5 حكام جزائريين في "الكان"

اختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)، خمسة حكام دوليين جزائريين لإدارة مباريات كأس أمم افريقيا-كان2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير)، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ''تحسبا لنهائيات كأس أمم افريقيا 2023، اختارت الهيئة القارية 42 حكما من بينهم 26 حكم ساحة، 30 حكم مساعد و12 حكام الفار. كما قامت الفاف باختيار خمسة حكام من الجزائر لحضور منافسات دورة كوت ديفوار''.

ويتعلق الأمر بـ: مصطفى غربال (حكم رئيسي)، يوسف قموح (حكم رئيسي)، مقران قوراري (حكم مساعد)، عباس أكرم زرهوني (حكم مساعد) ولحلو بن براهم (حكم فار).

وجاء أيضا في البيان: ''قدوم الحكام سيكون بتاريخ 6 يناير 2024 كأقصى تقدير، كي يخوضوا تربص مطابقة المستوى مع لوائح المنافسة، ابتداء من الـ7 من نفس الشهر، أين سيقومون باختبارات بدنية، نظرية وحصص تطبيقية''.

واختتمت الفاف البيان: ''تتمنى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر رئيسها, وليد صادي, أعضاء المكتب الفدرالي واللجنة الفدرالية للتحكيم, دورة ناجحة للحكام الجزائريين من أجل تشريف التحكيم الوطني''.

ومعلوم أن طبعة 2022 بالكاميرون، شهدت أيضا حضور خمسة حكام من الجزائر: مصطفى غربال (حكم رئيسي)، مقران قوراري (حكم مساعد)، عبدالحق إيتشعلي (حكم مساعد)، لحلو بن براهم (حكم فار)، مهدي عبيد شارف (حكم فار).