تسمم 11 شخصا بالغاز بخنشلة وعين تموشنت

تدخلت الحماية المدنية صباح اليوم على الساعة 05سا55د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي كوسوفو بلدية و دائرة بابار، حيث خلف الحادث تسمم 06 أشخاص من عائلة واحدة تم إسعافهم من طرف مصالحنا و نقلهم إلى المستشفى المحلي

كما تدخلت الحماية المدنية على الساعة22سا26د ليلا من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموجود على مستوى المطبخ بحي الوئام المدني بلدية حاسي الغلة دائرة العامرية ، حيث خلف الحادث تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة 03 من جنس أنثى و رجل وطفل تــم إسعافهم من طرف مصالحنا و نقلـــم إلى المستشفى المحلي .ب.وسيم