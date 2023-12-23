80 بالمائة من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بأن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة "يعانون من فقر غذائي حاد".

وأوضحت في بيان أصدرته الجمعة، بأن تقديراتها "تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم".

وذكرت أن "هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة".

وتابعت: "يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارًا كاملاً".

وأشارت إلى أن "أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات".

وشددت "يونيسف" على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

يشار إلى أن "يونيسيف" أفادت في تقرير لها في نهاية أكتوبر الماضي، بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الصهيوني حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 20 ألفًا و57 شهيدًا و53 ألفا و320 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للأمم المتحدة.