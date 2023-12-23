رئيس الجمهورية: المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن الجزائر الجديدة ستمضي قدما وبثبات نحو أخلقة الحياة العامة وتكريس مقاربة تشاركية في كل ما يتعلق بمعالجة الانشغالات اليومية للمواطن.

وفي كلمة للرئيس تبون بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني للمجتمع المدني قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، أعرب فيها الرئيس بالحركية المشهودة التي يعرفها المجتمع المدني في بلادنا في سياق المسار الذي كرسه دستور 2020.

مؤكدا، أن المجتمع المدني شريكا فعالا مشاركا في المشروع النهضوي لتعزيز النسيج المؤسساتي خدمة للمواطن

وأضاف الرئيس، أن الجزائر الجديدة ستمضي قدما وبثبات نحو أخلقة الحياة العامة وتكريس مقاربة تشاركية في كل ما يتعلق بمعالجة الانشغالات اليومية للمواطن

كما أكد الرئيس، بأن المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة وهو رديف الحكومة ويتكامل معها بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.