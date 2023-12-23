إيران تهدّد بإغلاق الممرات المائية الدولية

توعّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بإغلاق بقية الممرات المائية الدولية إذا واصل الاحتلال الصهيوني جرائمه بحق سكان غزة.

وقال نائب القائد العام لـ "الحرس الثوري" الإيراني للتنسيق العميد محمد رضا نقدي، اليوم السبت، في كلمة خلال حفل تأبين السفير الإيراني السابق حسن إيرلو في اليمن الذي أعلن عن وفاته عام 2021 بـ "إصابته بفيروس كورونا"، إن "على أمريكا وحلفائها الانتظار لولادة قوى مقاومة جديدة، وإغلاق بقية الممرات المائية في وجههم في حال استمرت جرائم الكيان الصهيوني في غزة".

وأضاف نقدي وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني أن الخليج ومضيق هرمز، "تحولا إلى كابوس لهم سابقاً، واليوم باتوا مشلولين في باب المندب والبحر الأحمر".

وتابع القائد العسكري الإيراني أنه "إذا ما استمرت الجرائم فعليهم الانتظار لإغلاق البحر الأبيض المتوسط، وجبل الطارق، وبقية الممرات في وجههم قريباً".

ويأتي هذا في وقت تستمرّ الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد السفن الصهيونية وتلك المرتبطة بالاحتلال، رداً على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة، ما خلق مشكلة متصاعدة في البحر الأحمر في وجه الملاحة البحرية.