صواريخهم ردت إليهم

هذه المرة، ارتدت صواريخ الاحتلال الصهيوني عليه، فقد أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهديها دمروا 5 دبابات صهيونية في جباليا شمال قطاع غزة باستخدام صاروخين للاحتلال لم ينفجرا.

وأوضحت القسام في بيان أصدرته اليوم السبت أن الصاروخين كان كل منهما يزن طنا وأطلقهما الاحتلال باتجاه بيوت المواطنين الآمنين في غزة لكنهما لم ينفجرا، وقام مقاتلوها بزرع الصاروخين في طريق تقدم آليات الاحتلال بمنطقة جباليا البلد، وفور وصول الآليات تم تفجيرهما.

وأكدت أن العملية أسفرت عن تدمير 5 دبابات وقتل وإصابة جميع أفرادها.