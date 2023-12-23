استحداث تخصص " طب المسنين " أولوية مستعجلة في الجزائر

دعت البروفيسور غيدوم المختصة في طب الأورام والعلاج الكيميائي ، بمركز مكافحة السرطان في البليدة ،على هامش المؤتمر الوطني الثاني في مجال البحث العلمي للصحة العقلية ، المنظم من قبل مصلحة الأمراض العقلية لدى مستشفى فرانتز فانون، إلى التعجيل باستحداث تخصصات و تكوين نوعي بكلياتنا الجامعية ، تهتم بشريحة " كبار السن " ، في شق " الأمراض المزمنة و السرطانية " على وجه التحديد ، خاصة و أن الواقع في مؤشراته ، هو يتجه نحو في منحى بياني تصاعدي لهذه الفئة العمرية ، و التي معدل السن لديها يتراوح بين من هم في عقدهم السادس و السابع ،إن لم نقل الثامن .

دعوة البروفيسور غيدوم ، التعجيل إلى مثل هذه التخصصات و التكوين الأكاديمي ، يأتي حسبها في " توقيت " جد حساس ، مبررة ذلك ، بأن تحسن الواقع " الاجتماعي و الطبي " في مجتمعنا ، جعل معدل عمر الأشخاص لدينا يرتفع و يسجل تحسنا ملحوظا حسب ما تشير إليه الأرقام ، أين أصبح متوسط عمر المرأة في الجزائر يصل إلى 76 عاما ، و لدى الرجال إلى 74 عاما ، و أن تحسن الحياة الاجتماعية و الصحية ، سمح برفع معدل هذه الشريحة ، و التي " ستنفجر " مع " آفاق " 2025 ، و تزيد من 03 و 04 مليون نسمة حاليا ، إلى حدود 07 مليون نسمة ،خاصة بين الذين تزيد أعمارهم عن الستين عاما ، و هو ما سيفرض على الجهات الوصية الصحية بوجه خاص ، أن تتحمل تبعات هذا النمو بين هذه الفئة العمرية .