L’Iran prédit la fermeture des voies maritimes internationales

Les gardiens de la révolution iranienne ont menacé de la fermeture du reste des voies maritimes internationales si l’occupation sioniste poursuivait son agression contre la population de Gaza.

Le commandant en chef adjoint des gardiens de la révolution pour la coordination, le brigadier-général Mohammad Reza Naqdi, a déclaré samedi lors d’un discours que « Les États-unis et leurs alliés doivent s’attendre à l’avènement de nouvelles forces de résistance et à la fermeture des voies maritimes si les crimes de l’entité sioniste à Gaza se poursuivent ».

Ajoutant selon la télévision iranienne, le golfe et le détroit d’Ormuz "se sont déjà transformés en cauchemar et aujourd’hui ils sont paralysés à Bab al-Mandeb et la mer Rouge."

Le commandant militaire iranien a poursuivi : "Si les crimes continuent, ils doivent s’attendre à la fermeture prochaine de la mer Méditerranée, le détroit de Gibraltar et le reste des voies maritimes."

Ces déclarations surviennent au moment où les Houthis du Yémen multiplient les attaques contre les navires sionistes et liés à l’occupation se poursuivent en réponse au génocide perpétré par l’occupation sioniste à Gaza, créant un problème croissant en mer Rouge pour la navigation maritime.