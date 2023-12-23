تيطراوي يقترب من الدوري الفرنسي

اقترب مسؤولو نادي مونبولييه الفرنسي لكرة القدم من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب الجزائري ياسين تيطراوي (نادي أتليتيك بارادو)، حسب ما افادت تقارير صحفية محلية اليوم السبت.

وكشف موقع "allezpaillade" المهتم بأخبار نادي مونبولييه، نقلا عن صحيفة "ليكيب" الصادرة اليوم السبت، فإن إدارة النادي حسمت صفقة ياسين تيطراوي، لاعب "الباك" بصفة رسمية.

وأشار إلى أن قيمة خريج الأكاديمية، صاحب الـ20 ربيعا، على منصة "تراسفير ماركت" تقدر بـ 1 مليون أورو، وهي نفس القيمة التي سيتم الاتفاق عليها بين نادي مونبولييه وبارادو.

كما نوه ذات المصدر، إلى أن تيطراوي يملك إمكانيات كبيرة، وهو الذي سجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى خلال 10 لقاءات هذا الموسم.

وينشط تيطراوي في منصب متوسط ميدان، واستدعي إلى المنتخب الوطني الجزائري من طرف جمال بلماضي في مناسبتين اثنتين.