رسميا .. هذا موعد إجراء الداربي العاصمي

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم السبت، البرنامج الكامل للجولات الخمس المقبلة والمقابلات المتأخرة للبطولة.

وجاء هذا التعديل بعد تأجيل الجولة الحادية عشر التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع بسبب الحادث الأليم الذي وقع لحافة نادي مولودية البيض الأربعاء الماضي.

ووفق ما جاء في الموقع الرسمي للرابطة المحترفة فإن الداربي العاصمي الكبير الذي ينتظره عشاق الكرة المستديرة في البلاد، بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، سيجرى يوم الجمعة 29 ديسمبر بملعب 5 جويلة ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وستفتتح مقابلات الجولة الحادية عشر يوم الخميس، 28 ديسمبر، بمواجهة شباب بلوزداد-شباب قسنطينة على ملعب 5 جويلية، فيما تقام بقية مواجهات الجولة يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، مع تأجيل مواجهة شبيبة القبائل-مولودية البيض.

البرنامج الكامل:

الجولة الـ11: الخميس (28 ديسمبر 2023) والجمعة (29 ديسمبر 2023) مع تأجيل مقابلة شبيبة القبائل-مولودية البيض

الجولة الـ12: الثلاثاء (2 جانفي 2024) مع تأجيل مقابلة مولودية البيض-شباب بلوزداد

الجولة الـ13: السبت (6 جانفي 2024)

مقابلتان متأخرتان عن الجولة الـ7: الثلاثاء (9 جانفي 2024) اتحاد الجزائر-مولودية وهران، وفاق سطيف-شباب بلوزداد.

الجولة الـ14: السبت (13 جانفي 2024)

مقابلات متأخرة: الثلاثاء (16 جانفي 2024) نجم بن عكنون-اتحاد الجزائر، اتحاد بسكرة- شباب بلوزداد، شبيبة القبائل-مولودية البيض

الجولة الـ15: الجمعة (19 جانفي 2024)

مقابلتان متأخرتان: الثلاثاء (23 جانفي 2024) اتحاد الجزائر-شباب قسنطينة، شباب بلوزداد-مولودية وهران

مقابلة متأخرة: السبت (27 جانفي 2024) مولودية البيض-شباب بلوزداد