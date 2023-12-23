عمورة لا يتوقف عن التهديف

يواصل الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، تألقه في الدوري البلجيكي بعدما قاد ناديه روايال سانت غيلواز لتحقيق فوز جديد.

وافتتح ابن مدينة جيجل باب التسجل في شباك نادي أوبين في الدقيقة الـ21 بعد أن استغل كرة مرتدة من حارس المنافس، ثم أضاف زميله بويرتيس الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يقلص المحليون النتيجة في الدقيقة الـ66.

وسمح هذا الفوز لزملاء عمورة من تعزيز صدارتهم للدوري البلجيكي برصيد 47 نقطة من 19 جولة وبفارق 11 نقطة كاملة عن الوصيف أندرلخت.

ورفع صاحب الـ23 عاما رصيده على 15 هدفا مع ناديه في جميع المسابقات (13 هدفا في الدوري البلجيكي، هدفان في "أوروبا ليغ")، منصبا نفسه أفضل هداف جزائري هذا الموسم.

وسيكون اللاعب السابق لوفاق سطيف على موعد مع المشاركة في كأس أمم إفريقيا رفقة "الخضر" في كوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.