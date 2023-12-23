عمورة لا يتوقف عن التهديف

يواصل الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، تألقه في الدوري البلجيكي بعدما قاد ناديه روايال سانت غيلواز لتحقيق فوز جديد.
وافتتح ابن مدينة جيجل باب التسجل في شباك نادي أوبين في الدقيقة الـ21 بعد أن استغل كرة مرتدة من حارس المنافس، ثم أضاف زميله بويرتيس الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يقلص المحليون النتيجة في الدقيقة الـ66.
#amoura #amoura47 pic.twitter.com/N5AxLVPoQy— riadhovitch (@riadhmarouani) December 23, 2023
وسمح هذا الفوز لزملاء عمورة من تعزيز صدارتهم للدوري البلجيكي برصيد 47 نقطة من 19 جولة وبفارق 11 نقطة كاملة عن الوصيف أندرلخت.
ورفع صاحب الـ23 عاما رصيده على 15 هدفا مع ناديه في جميع المسابقات (13 هدفا في الدوري البلجيكي، هدفان في "أوروبا ليغ")، منصبا نفسه أفضل هداف جزائري هذا الموسم.
وسيكون اللاعب السابق لوفاق سطيف على موعد مع المشاركة في كأس أمم إفريقيا رفقة "الخضر" في كوت ديفوار مطلع السنة المقبلة.