1144.9kg de cannabis et 17893 comprimés de prégabaline 300mg ont été saisis dans différentes opérations menées par les douanes algériennes à Béchar.

Les moyens de trafic utilisés par les narcotrafiquants, dont une voiture et une moto ont, également, été saisis.

Les mêmes services ont aussi arrêté quatre (4) individus dans cette opération et les ont présentés devant les autorités judiciaires compétentes.