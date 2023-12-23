عطال: الشيء الذي لا يقتلك يجعلك أقوى

خرج الدولي الجزائري، يوسف عطال، عن صمته ونشر منشورا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "اكس" (تويتر سابقا) لأول مرة منذ جلسة محاكمته في فرنسا.

ونشر عطال صورا له مرفوقة بالمثل الشهير "الشيء الذي لا يقتلك يجعلك أقوى"، في إشارة إلى عزمه تخطي المرحلة الصعبة التي مر بها والعودة بقوة في المرحلة المقبلة.

Ce qui tue pas rend plus fort Hamdulilah pic.twitter.com/jKTxQ78i2C — Youcef Atal (@YoucefAtaloff) December 23, 2023

وسيكون أول تحدي للظهير الأيمن هو المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع "الخضر" حيث كان أول الملتحقين بالجزائر من أجل الدخول في تربص المنتخب الوطني.

وكانت النيابة العامة بمحكمة نيس قد التمست عقوبة بسجن عطال لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

كما سيكون عطال ملزما بنشر العقوبة المسلطة بحقه على حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام" لمدة شهر كامل، وهذا في انتظار إصدار الحكم النهائي، يوم 3 جانفي 2024.