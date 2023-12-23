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رياضة

عطال: الشيء الذي لا يقتلك يجعلك أقوى

23 ديسمبر 2023 ()
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خرج الدولي الجزائري، يوسف عطال، عن صمته ونشر منشورا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "اكس" (تويتر سابقا) لأول مرة منذ جلسة محاكمته في فرنسا.

ونشر عطال صورا له مرفوقة بالمثل الشهير "الشيء الذي لا يقتلك يجعلك أقوى"، في إشارة إلى عزمه تخطي المرحلة الصعبة التي مر بها والعودة بقوة في المرحلة المقبلة.

وسيكون أول تحدي للظهير الأيمن هو المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع "الخضر" حيث كان أول الملتحقين بالجزائر من أجل الدخول في تربص المنتخب الوطني.

وكانت النيابة العامة بمحكمة نيس قد التمست عقوبة بسجن عطال لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

كما سيكون عطال ملزما بنشر العقوبة المسلطة بحقه على حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام" لمدة شهر كامل، وهذا في انتظار إصدار الحكم النهائي، يوم 3 جانفي 2024.

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