"اعدام" 1 في المائة من مُسني غزة

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 1 في المائة من مسني قطاع غزة

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي “أعدم” العشرات من كبار السن في قطاع غزة في “عمليات إطلاق نار مباشر” منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح البيان أن “1049 عجوزا وشيخا قتلوا حتى الآن، أي حوالي 1 في المائة من إجمالي 107 آلاف مسن، يعيشون في غزة، و3.9 في المئة من إجمالي القتلى الفلسطينيين”.

وأضاف البيان أن “معظمهم سحقوا حتى الموت تحت أنقاض منازلهم أو مراكز الإيواء، حيث التمسوا الأمان بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية منازلهم، أو أثناء إجبارهم على البحث عن الضروريات الأساسية في الشوارع والأسواق”.