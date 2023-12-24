البويرة: تسمم 5 أشخاص بأحادي أكسيد الكربون

قدمت صباح اليوم عناصر الحماية إسعافات أولية لخمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و76 سنة تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل المنزل الواقع ببلدية برج أخريص بجنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية "تدخلت إسعافاتنا على الساعة 02سا05د من صباح اليوم من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة صرف الغازات الخاصة بالمدفأة بحي الرحمة بلدية برج أخريص، الحادث خلف تسمم 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 06 أشهر و 76 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببرج اخريص".

وأشير في البيان أنه ارتفع العدد الإجمالي منذ بداية موسم البرد إلى 24 حالة تسمم.