بعثة المنتخب الفلسطيني تغادر الجزائر

غادرت بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الجزائر ليلة السبت إلى الأحد، بعد انتهاء معسكرها التدريبي الذي بدأ يوم 12 ديسمبر بمدينة عنابة، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا قطر 2023، حسب ما أفادت الاتحادية الجزائرية للعبة اليوم الأحد.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم"الفاف"، بأن منتخب "الفدائي" غادر نحو مدينة أبها بالسعودية، لمواصلة التحضيرات قبل شد الرحال إلى الدوحة، تحسبا للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة ما بين الـ 12 جانفي و 10 فيفري 2024.

وخلال تربصه بعنابة، لعب المنتخب الفلسطيني، لقاءين وديين فاز بالأول أمام الاتحاد المحلي بنتيجة 3-2 وتعادل في الثاني بواقع 1-1 أمام المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة. كما أوضحت الفاف، بأن الوفد الفلسطيني أبدى إعجابه الكبير بالاستقبال الذي حظي به في الجزائر خلال تربصه وان الجميع متحمس على رفع التحدي في البطولة الآسيوية.