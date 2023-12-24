مستغانم:وضع حد لنشاط محترفي السرقة من بينهم امرأتين

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية مستغانم من توقيف 04 أشخاص يحترفون السرقة في الوسط الحضري،من بينهم امرأتين مع استرجاع دراجة نارية محل سرقة.

وهذا بناءعلى شكوى تلقتها عناصر الضبطية القضائية مفادها تعرض ضحية للسرقة بالخطف طالت حقيبتها اليدوية بها مبلغ مالي قدره90000 دج،وقد مكنت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة من تحديد هوية المشتبه فيه،البالغ من العمر 27 سنة وتوقيفه.

وفي سياق متصل،تلقت فرقة الشرطة القضائية شكوى بخصوص تعرض امرأة للسرقة بالعنف من قبل امرأتين تتراوح أعمارهما ما بين 27،و35 سنة،وقد تم توقيفهما.كما تم بالمقابل سرقة دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من محل الضحية التجاري.وبعد تكثيف الأبحاث تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه واسترجاع الدراجة النارية المسروقة وتسليمها لمالكها.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم .



