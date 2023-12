Mali: Goita aggrave la crise que travers le pays

Le colonel Assimi Goita, le président de transition du Mali n’a pas tardé à montrer ses réelles ambitions qui vont à l’encontre des aspirations du peuple malien en sabotant les tentatives de parvenir à une réconciliation nationale et à la stabilité, à l’instar des Accords d’Alger.

Par ses actions irrationnelles, Goita détruit ce qu’ont construit ses prédécesseurs. Sa stratégie est basée sur la violence qu’il a choisie comme moyen pour résoudre les problèmes et les préoccupations du peuple malien, soucieux de stabilité.

L’Algérie a depuis toujours tendu la main à ses voisins maliens afin de trouver des moyens de surmonter les difficultés par la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali, ainsi que les moyens concrétiser la coopération avec ce pays voisin, soit bilatéral sur le volet sécuritaire ou multilatéral comme le comité d’état-major opérationnel conjoint pour faire face aux menaces croissantes dans leur voisinage commun, une entente que Goita est entrain de saper en préférant employer la force et l’intimidation pour gouverner le pays et le peuple, en particulier dans le nord du pays.

Le président par intérim et son ministre des affaires étrangères ont décidé de revenir sur les accords dans le but d’offrir le Mali aux forces de Wagner.

La récente convocation de l’ambassadeur d’Algérie au Mali en raison d’une prétendue ingérence de l’Algérie dans les affaires intérieures du pays n’est donc pas une surprise et n’est que le reflet de l’hostilité de la junte malienne vis-a-vis des accords, et qui au lieu de s’atteler à améliorer le quotidien des citoyens maliens est en passe d’approfondir la crise que traverse le pays.