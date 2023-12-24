الجيش الصهيوني ينشئ فرقا نفسية للحد من حالات الانتحار

قرر ما يسمى قسم التأهيل في جيش الاحتلال الصهيوني، "إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من الاضطرابات النفسية بسبب الحرب في غزة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، نقله "موقع قدس" عن مسؤولين بـ"قسم التأهيل"، قولهم إنه "سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية".

وتابعت الصحيفة، بأن "الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال".

وسيبدأ البرنامج الجديد أعماله في فيفري المقبل، وسيشمل الجنود الذين يتلقون العلاج من الحروب السابقة على غزة ويبلغ عددهم فوق الـ13500 جندي، وفق الصحيفة العبرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن 2800 جندي دخلوا إلى قائمة إعادة التأهيل النفسي بيهم 3 بالمائة يعانون من حالة خطيرة، و18 بالمائة من مشاكل عقلية بسبب "إجهاد ما بعد الصدمة".

وكشفت القناة 12 العبرية، في وقت سابق، أنّه تم تصنيف 3000 من جرحى الحرب، التي يشنّها الاحتلال على غزة، بأنّهم "أصحاب إعاقات دائمة في الجيش".

وحتى 9 ديسمبر، وصل عدد الجنود الصهاينة الجرحى إلى 5000، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق القناة العبرية.