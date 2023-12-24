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مجتمع

البويرة: 05 جرحى في حادث اصطدام تسلسلي لـ 16 مركبة بالطريق السيارة

24 ديسمبر 2023 ()
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خلف حادث اصطدام تسلسلي لعدة مركبات مع شاحنة بالطريق السيارة شرق غرب بمقطع بلدية بشلول بشرق مقر ولاية البويرة 5 جرحى تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى المدينة.
وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافاتنا زوال اليوم في حادث اصطدام ل" 15 سيارة و شاحنة " على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه قسنطينة بلدية بشلول .
وأضاف البيان ان الحادث خلف 05 جرحى تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى.
هذا وتدخلت مختلف المصالح على غرار الدرك الوطني و الطرق السيارة لاعادة الحركة بالطريق السيار الذي شهد توقفا قارب الساعتين من الزمن.

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