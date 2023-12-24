غليزان: حجز كمية من اللحوم الفاسدة

حماية لصحة المستهلك وقمع الغش عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان،تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمنداس من حجز 260 كلغ من اللحوم الحمراء،و500 كلغ من الأحشاء و20 رأس بقر.وقد جاءت العملية أثناء قيام أفراد الفرقة المختصة بشرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت،أين تم توقيف شاحنة تبريد يقودها شخص في العقد الثالث من عمره.وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على المحجوزات المذكورة أعلاه،مع معاينة عدم احترام شروط النظافة والحفظ والتبريد،وعدم احترام شروط النقل،وحيازة لحوم حمراء من مذبح غير شرعي،وكذا عدم احترام المتدخل للرقابة المطابقة للمنتوج قبل عرضها على المستهلك.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا،تم عرض البضاعة المحجوزة على الطبيب البيطري الذي أكد أنها غير صالحة للاستهلاك.وعلى إثر ذلك تم فتح ملف قضائي،مع حجز اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأبقار وإتلافها بعد التنسيق مع مصالح البلدية.