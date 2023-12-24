بسكرة: الدرك يحجز 336000 قرص مهلوس و يوقف 6 أشخاص

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزريبة الوادي بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك ببسكرة من حجز في عملية نوعية كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت ب 336000 قرص مهلوس، و توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 46 سنة .ووجهت لهم تهم تتعلق بجنايتي تكوين جمعية أشرار من اجل الإعداد لارتكاب جناية ، جناية تهريب بضاعة أجنبية على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني و الاقتصادي أو الصحة العمومية في إطار جماعة منظمة .

العملية تمت اثر معلومات متحصل عليها من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخنقة سيدي ناجي ، مفادها تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة على متن سيارة نوع " كيا سبورتاج " عبر إقليم الاختصاص .و باستغلال المعلومة تم وضع نقاط مراقبة وتفتيش و غلق جميع المحاور الرئيسية المحتمل المرور عليها ، أين تم مشاهدة السيارة محل المعلومة ، تم إنذار سائقها بالتوقف إلا انه رفض الامتثال و حاول الفرار ليتم توقيفه ، و بعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا ، عثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 336000 قرص مهلوس مخبأة و مموهة بإحكام داخل المركبة ، كما تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق . مواصلة الإجراءات مكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم في القضية وحجز سيارتين تستعملان في تأمين المسلك و فتح الطريق . يذكر أن الموقوفين اعد لهم ملف جزائي في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.